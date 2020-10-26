В Кремле прокомментировали заявление Путина по ДРСМД
Президент России Владимир Путин продолжает вести многовекторную работу, направленную на деэскалацию в сфере международной безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, заявления о дополнительных шагах по деэскалации обстановки в Европе в условиях прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) - это новая инициатива президента, не прорабатывавшаяся с другими странами.
Ранее Владимир Путин назвал выход США из ДРСМД «серьёзной ошибкой» и заявил, что Россия готова не развертывать в Европе ракеты 9М729 при условии встречных шагов НАТО и аналогичного моратория на развертывание РСМД наземного базирования. Кроме этого президент РФ призвал к созданию механизмов контроля и взаимной проверки для снятия имеющихся вопросов по поводу этого типа вооружений.
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