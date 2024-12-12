МИД РФ: Евросоюз потерял более 1,5 трлн евро из-за санкций против РФ
Потери Евросоюза от различных антироссийских санкций, по превалирующим оценкам, превышают 1,5 трлн евро. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Комментируя новый пакет санкций Евросоюза, он указал, что это цена политического выбора, который сделали европейские страны.
«Евросоюз идет по этому саморазрушительному пути, российская экономика к санкциям приспособилась», - заключил он.
Ранее председательство Венгрии в Евросовете объявило, что послы стран-участниц Евросоюза согласовали 15-й пакет санкций против России, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru