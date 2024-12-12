МИД РФ: Евросоюз потерял более 1,5 трлн евро из-за санкций против РФ

Потери Евросоюза от различных антироссийских санкций, по превалирующим оценкам, превышают 1,5 трлн евро. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

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Комментируя новый пакет санкций Евросоюза, он указал, что это цена политического выбора, который сделали европейские страны.

«Евросоюз идет по этому саморазрушительному пути, российская экономика к санкциям приспособилась», - заключил он.

Ранее председательство Венгрии в Евросовете объявило, что послы стран-участниц Евросоюза согласовали 15-й пакет санкций против России, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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