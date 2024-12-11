СМИ: Джо Байден намерен усилить санкции против экспорта нефти из России

По данным агентства, ввести более жёсткие ограничения планируется до прихода в Белый дом избранного президента США Дональда Трампа.

Уточняется, что в качестве усиления экономического давления на Россию на фоне конфликта в Украине рассматриваются меры, аналогичные санкциям против нефтяного сектора Ирана, которые могут затронуть, в том числе, Индию и Китай - крупнейших покупателей российской нефти.

Также рестрикции будут направлены против теневого флота танкеров, который перевозит нефть из РФ и, по оценкам западных экспертов, играет ключевую роль в обходе уже действующих санкций.

Ранее меры экспортного контроля были введены американскими властями против четырех российских компаний, действия которых, по их мнению, «противоречат интересам национальной безопасности или внешней политики США», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

