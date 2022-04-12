МИД РФ: Евросоюз окончательно отрекся от миротворческих идеалов

Заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля по Украине подтверждает, что ЕС полностью отрекся от миротворческих идеалов. Об этом говорится на официальном сайте министерства иностранных дел России.

В ведомстве напомнили, что Евросоюз обещает довести объем военной помощи Украине до €1,5 миллиардов.

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До этого Жозеп Боррель в своем аккаунте в Twitter, написал, что украинский конфликт должен завершиться победой Киева.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Евросоюз превратился в агрессивную военную машину НАТО.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПолитикаЕвросоюзМИД РФ
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