Заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля по Украине подтверждает, что ЕС полностью отрекся от миротворческих идеалов. Об этом говорится на официальном сайте министерства иностранных дел России.

В ведомстве напомнили, что Евросоюз обещает довести объем военной помощи Украине до €1,5 миллиардов.