Лавров: Политика Запада озлобленная и остервенелая

Запад проводит по отношению к Москве озлобленную и остервенелую политику. Об этом в эфире телеканала «России 24» заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Лавров: Вашингтон склоняет Киев к затягиванию конфликта

По его мнению, такая политика обусловлена не только началом спецоперации на Украине, но и тем, что эту страну сделали «плацдармом для окончательного подавления России». Лавров добавил, что это также связано с подчинением Киева «глобальной западной системе».

Ранее военный историк Евгений Норин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что возможное вступление Финляндии и Швеции в НАТО в 2022 году не так опасно для России, как если бы это сделала Украина, но Москва все равно не сможет повлиять на решение Хельсинки и Стокгольма.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПолитикаУкраинаЗападМИД РФСергей Лавров
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