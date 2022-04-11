Лавров: Политика Запада озлобленная и остервенелая

По его мнению, такая политика обусловлена не только началом спецоперации на Украине, но и тем, что эту страну сделали «плацдармом для окончательного подавления России». Лавров добавил, что это также связано с подчинением Киева «глобальной западной системе».

Ранее военный историк Евгений Норин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что возможное вступление Финляндии и Швеции в НАТО в 2022 году не так опасно для России, как если бы это сделала Украина, но Москва все равно не сможет повлиять на решение Хельсинки и Стокгольма.