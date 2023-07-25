МИД РФ: Европа пытается «свалить» на Россию ослабление позиций в Африке

Европа пытается «свалить» на Россию ослабление позиций в Африке, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров, передает РИА Новости.

Подобные действия со стороны «бывших» партнеров он назвал неубедительными. Он считает, что Россия выступает стороной, которая содействует становлению субъектности африканского континента, укреплению суверенитета.

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До этого стало известно, что Россия пригласила на саммит «Россия-Африка» в Санкт-Петербурге глав всех стран африканского континента.

Ранее газета Financial Times сообщила, что Соединенные Штаты оказывают давление на страны Африки, пытаясь настроить их против Москвы и отговорить лидеров стран от посещения саммита в Санкт-Петербурге. Отмечается, что США давят на страны после решения России завершить зерновую сделку, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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