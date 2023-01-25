«Мертвое не может умереть дважды»: Володин оценил понижение дипотношений с Эстонией и Латвией

Как отметил политик, власти балтийских республик заявляют, что «строят независимые государства», однако все решения принимаются в США и Евросоюзе.

«Суверенитет утрачен. Интересы людей игнорируются. Население сократилось в среднем на четверть (в Латвии — на 30,5%, в Литве — на 28,4%, в Эстонии — на 15,4%). Реально в Прибалтике проживает треть граждан, большинство — находятся на заработках в европейских государствах. Экономические результаты — худшие в Евросоюзе. Единственное, в чем преуспевают правящие режимы этих стран, — русофобии», — написал Володин в своем Telegram-канале.

Председатель Госдумы также отметил, что в Прибалтике ущемляют нацменьшинства, запрещают гражданам говорить на родном языке, преследуют правозащитников и независимых журналистов.

По словам Володина, прибалтийские республики утратили самостоятельность, и сотрудничество с ними невозможно. Политик добавил, что Москве необходимо было давно понизить уровень дипотношений с Эстонией и Латвией.

«Мертвое не может умереть дважды», — заключил Володин.

Ранее Москва понизила уровень дипотношений с Таллином до временного поверенного в делах. Такое решение было принято на фоне радикального сокращения состава российского посольства в Эстонии, отмечает телеканал «360». Позже Латвия в знак солидарности с Эстонией решила понизить уровень дипломатических отношений с РФ, пишет РИА ФАН.

