«Мертвое не может умереть дважды»: Володин оценил понижение дипотношений с Эстонией и Латвией
Страны Прибалтики демонстрируют русофобию, нарушают права человека, а также утратили самостоятельность, и России следовало «давно» принять решение о понижении уровня дипломатических отношений со странами региона. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Как отметил политик, власти балтийских республик заявляют, что «строят независимые государства», однако все решения принимаются в США и Евросоюзе.
«Суверенитет утрачен. Интересы людей игнорируются. Население сократилось в среднем на четверть (в Латвии — на 30,5%, в Литве — на 28,4%, в Эстонии — на 15,4%). Реально в Прибалтике проживает треть граждан, большинство — находятся на заработках в европейских государствах. Экономические результаты — худшие в Евросоюзе. Единственное, в чем преуспевают правящие режимы этих стран, — русофобии», — написал Володин в своем Telegram-канале.
Председатель Госдумы также отметил, что в Прибалтике ущемляют нацменьшинства, запрещают гражданам говорить на родном языке, преследуют правозащитников и независимых журналистов.
По словам Володина, прибалтийские республики утратили самостоятельность, и сотрудничество с ними невозможно. Политик добавил, что Москве необходимо было давно понизить уровень дипотношений с Эстонией и Латвией.
«Мертвое не может умереть дважды», — заключил Володин.
Ранее Москва понизила уровень дипотношений с Таллином до временного поверенного в делах. Такое решение было принято на фоне радикального сокращения состава российского посольства в Эстонии, отмечает телеканал «360». Позже Латвия в знак солидарности с Эстонией решила понизить уровень дипломатических отношений с РФ, пишет РИА ФАН.
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