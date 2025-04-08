МИД РФ: Делегации России и США в Стамбуле возглавят Дарчиев и Коултер

В ближайшие дни в Стамбуле пройдет второй раунд российско-американских консультаций, посвященных работе дипмиссий. Об этом сообщили в МИД России.

Российскую делегацию на консультациях Москвы и Вашингтона в Стамбуле представит посол РФ в США Александр Дарчиев, американскую - зампомощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер.

Переговоры РФ и США в Стамбуле продлились более шести часов

На консультациях продолжится предметная работа по устранению многочисленных проблем в вопросе работы дипломатов двух стран, отметили в ведомстве.

Представители США и России на встрече, прошедшей 27 февраля в Стамбуле обсудили шаги по нормализации работы дипломатических миссий, сообщал Госдепартамент.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:ПереговорыСтамбулМИД РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры