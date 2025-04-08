МИД РФ: Делегации России и США в Стамбуле возглавят Дарчиев и Коултер

В ближайшие дни в Стамбуле пройдет второй раунд российско-американских консультаций, посвященных работе дипмиссий. Об этом сообщили в МИД России.

Российскую делегацию на консультациях Москвы и Вашингтона в Стамбуле представит посол РФ в США Александр Дарчиев, американскую - зампомощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер.