МИД РФ: Делегации России и США в Стамбуле возглавят Дарчиев и Коултер
В ближайшие дни в Стамбуле пройдет второй раунд российско-американских консультаций, посвященных работе дипмиссий. Об этом сообщили в МИД России.
Российскую делегацию на консультациях Москвы и Вашингтона в Стамбуле представит посол РФ в США Александр Дарчиев, американскую - зампомощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер.
На консультациях продолжится предметная работа по устранению многочисленных проблем в вопросе работы дипломатов двух стран, отметили в ведомстве.
Представители США и России на встрече, прошедшей 27 февраля в Стамбуле обсудили шаги по нормализации работы дипломатических миссий, сообщал Госдепартамент.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru