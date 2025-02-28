Госдеп рассказал, что обсудили представители России и США в Стамбуле
Представители США и России на встрече, прошедшей 27 февраля в Стамбуле (Турция) обсудили шаги по нормализации работы дипломатических миссий, сообщает американский Госдепартамент.
Также речь шла о новых контактах в ближайшем будущем. Кроме того, американская сторона высказала обеспокоенности доступом к банковским услугам и найму контрактных работников, заявив о необходимости поддерживать количественный уровень сотрудников посольства в Москве. Участники переговоров договорились о новой встрече по этим вопросам в ближайшем будущем.
Ранее военкор Коц обратил внимание на «тишину» после переговоров РФ и США в Стамбуле, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Госдеп рассказал, что обсудили представители России и США в Стамбуле
- Южная Корея впервые смягчила санкции против России и Белоруссии
- СМИ: На Украине начались аресты генералов ВСУ
- Аналитик: Европа хотела создать энергокризис в Калининграде
- Военкор Коц обратил внимание на «тишину» после переговоров РФ и США в Стамбуле
- СМИ: Объемы запасов редкоземельных металлов Украины значительно преувеличены
- Минфин США: Соглашение с Киевом по добыче ископаемых согласовано
- СМИ: Актер Хэкмен с супругой могли отравиться угарным газом
- Украину предупредили о бунте
- Стармер: Лондон может использовать самолеты для урегулирования на Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru