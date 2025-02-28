Госдеп рассказал, что обсудили представители России и США в Стамбуле

Представители США и России на встрече, прошедшей 27 февраля в Стамбуле (Турция) обсудили шаги по нормализации работы дипломатических миссий, сообщает американский Госдепартамент.

Переговоры РФ и США в Стамбуле продлились более шести часов

Также речь шла о новых контактах в ближайшем будущем. Кроме того, американская сторона высказала обеспокоенности доступом к банковским услугам и найму контрактных работников, заявив о необходимости поддерживать количественный уровень сотрудников посольства в Москве. Участники переговоров договорились о новой встрече по этим вопросам в ближайшем будущем.

Ранее военкор Коц обратил внимание на «тишину» после переговоров РФ и США в Стамбуле, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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