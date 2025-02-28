Госдеп рассказал, что обсудили представители России и США в Стамбуле

Также речь шла о новых контактах в ближайшем будущем. Кроме того, американская сторона высказала обеспокоенности доступом к банковским услугам и найму контрактных работников, заявив о необходимости поддерживать количественный уровень сотрудников посольства в Москве. Участники переговоров договорились о новой встрече по этим вопросам в ближайшем будущем.

Ранее военкор Коц обратил внимание на «тишину» после переговоров РФ и США в Стамбуле, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

