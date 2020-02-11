МИД РФ: Бездействие Киева может сорвать «нормандскую встречу»
Возможность проведения встречи в «нормандском» формате в апреле под вопросом из-за того, что Киев не выполнил ряд условий «Парижского пакета». Об этом в интервью РИА Новости заявил замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко.
«Парижский пакет» - договорённости, достигнутые на встрече лидеров России, Украины, Франции и Германии в Париже 9 декабря. В частности, тогда они условились, что Киев и республики Донбасса должны развести силы на трёх новых участках соприкосновения, продвинуться в деле разминирования, открыть новые пункты пропуска, закрепить в украинском законодательстве «формулу Штайнмайера», согласовать правовые аспекты особого статуса Донбасса, провести обмен удерживаемыми лицами.
Из всех этих условий сейчас выполнено только одно – обмен, отметил Руденко. По его словам, поведение украинцев в контактной группе по Донбассу говорит о том, что к апрелю остальные договорённости выполнены не будут. В таком случае говорить о точных сроках новой встречи в «нормандском» формате пока не приходится, констатировал дипломат.
Советник главы Луганской народной республики, представитель политической рабочей группы на Минских переговорах Родион Мирошник в беседе с НСН в начале февраля заявил, что за девять месяцев президентства Владимира Зеленского Украина не предприняла никаких реальных действий, которые бы повлияли на урегулирование конфликта.
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