Киев вспомнил про Будапешт. Украина против разведения войск в Донбассе

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что Киев выступает против разведения сил и средств в Донбассе по всей линии соприкосновения, поскольку это противоречит Минским соглашениям.

«Минские соглашения говорят, что иностранные военные формирования должны покинуть Украину, а незаконные военные формирования должны разоружиться и расформироваться», — пояснил Загороднюк.

Новый глава военного ведомства уточнил, что командование страны изучило этот вопрос на заседаниях Совета национальной безопасности и обороны Украины, а также в других силовых ведомствах.

Политолог, бывший советник экс-президентa Укрaины Леонидa Кучмы Олег Соскин в эфире НСН заявил, что Украина теперь будет настаивать на исполнении Будапештского договора.