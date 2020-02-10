Киев вспомнил про Будапешт. Украина против разведения войск в Донбассе
Политолог, бывший советник экс-президентa Укрaины Леонидa Кучмы в эфире НСН рассказал о новой стратегии Киева в урегулировании конфликта на юго-востоке страны.
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что Киев выступает против разведения сил и средств в Донбассе по всей линии соприкосновения, поскольку это противоречит Минским соглашениям.
«Минские соглашения говорят, что иностранные военные формирования должны покинуть Украину, а незаконные военные формирования должны разоружиться и расформироваться», — пояснил Загороднюк.
Новый глава военного ведомства уточнил, что командование страны изучило этот вопрос на заседаниях Совета национальной безопасности и обороны Украины, а также в других силовых ведомствах.
Политолог, бывший советник экс-президентa Укрaины Леонидa Кучмы Олег Соскин в эфире НСН заявил, что Украина теперь будет настаивать на исполнении Будапештского договора.
«Это политика отвода сил, видимо, закончилась. Она не дает никаких результатов. Украина только отдает свою территорию. В свете усилий Трампа по блокировке даже коммерческих проектов по покупке Украиной вооружения, следует ожидать события другого порядка. Будет идти укрепление оборонных сил. Полагаю, разрабатывается иная стратегия действий страны по ситуации на Донбассе», - предположил эксперт.
Олег Соскин считает, что перед Россией, Францией Великобританией, и США будет жёстко поставлен вопрос о Будапештском меморандуме. Киев предложит сторонам выполнить гарантии целостности Украины, прописанные в документе.
Будапештский меморандум 26 лет назад подписали лидеры Украины – Леонид Кучма, США – Билл Клинтон, России – Борис Ельцин и Великобритании – Джон Мейджор. В меморандуме заявлены гарантии безопасности для Украины в обмен на ядерное разоружение. Один из пунктов гласит, что Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают Украине свое обязательство в соответствии с принципами Заключительного Акта СБСЕ уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины.
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