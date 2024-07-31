МИД РФ: Белоусов направил США очень серьезное предостережение

Оно касается возможных новых провокаций со стороны Украины, «которые немыслимы без прямого содействия Вашингтона». По словам дипломата, это предостережение было сделано «во избежание дальнейшей опасной эскалации, чреватой последствиями, которые могут вообще оказаться неуправляемыми».

Ранее стало известно, что Белоусов обсуждал с главой Пентагона «тайную операцию» Украина против РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

