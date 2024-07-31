МИД РФ: Белоусов направил США очень серьезное предостережение
Министр обороны России Андрей Белоусов направил американскому коллеги Ллойду Остину очень серьезное предостережение о возможности неуправляемой эскалации из-за действий Киева и Вашингтона, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова.
Оно касается возможных новых провокаций со стороны Украины, «которые немыслимы без прямого содействия Вашингтона». По словам дипломата, это предостережение было сделано «во избежание дальнейшей опасной эскалации, чреватой последствиями, которые могут вообще оказаться неуправляемыми».
Ранее стало известно, что Белоусов обсуждал с главой Пентагона «тайную операцию» Украина против РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru