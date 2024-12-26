МИД РФ: Австралия обратилась к Москве после пленения своего наемника на фронте СВО

Австралийские власти обратилась к Москве из-за задержания своего наемника в рамках проведения специальной военной операции, сообщают «Известия» со ссылкой на официального представителя Министерства иностранных дел России Марию Захарову.

Названо количество убитых иностранных наемников в зоне СВО

По ее словам, информация о задержании проверяется. Российское внешнеполитическое ведомство и компетентные органы держат ситуацию на контроле.

Ранее в России завели уголовное дело против наемницы из Дании, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Софья Сандурская
ТЕГИ:СпецоперацияАвстралияМИД РФМария Захарова

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