МИД РФ: Австралия обратилась к Москве после пленения своего наемника на фронте СВО
26 декабря 202400:20
Австралийские власти обратилась к Москве из-за задержания своего наемника в рамках проведения специальной военной операции, сообщают «Известия» со ссылкой на официального представителя Министерства иностранных дел России Марию Захарову.
По ее словам, информация о задержании проверяется. Российское внешнеполитическое ведомство и компетентные органы держат ситуацию на контроле.
Ранее в России завели уголовное дело против наемницы из Дании, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Страны НАТО не готовы противостоять России без участия США
- МИД РФ: Австралия обратилась к Москве после пленения своего наемника на фронте СВО
- Из пяти членов экипажа разбившегося в Актау самолета трое выжили
- В Казахстане в результате авиакатастрофы погиб 11-летний ребенок
- В Госдуме попросили снизить стоимость перелетов для многодетных семей
- Пассажиры разбившегося в Казахстане самолета Embraer 190 были пристегнуты
- Хуситы заявили о новых атаках на Израиль
- СМИ: В России снизились цены на сжиженный газ из-за санкций ЕС
- Разбившийся в Казахстане Embraer 190 прошел проверку в октябре
- Минобороны: Российская армия уничтожила пункт дислокации сотрудников СБУ
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru