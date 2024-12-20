В России возбудили уголовное дело против наемницы из Дании
В России возбудили уголовное дело против наёмницы из Дании Аннабель Йоргенсен. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
В сообщении говорится, что в ноябре 2024 года Йоргенсен, вместе с другими представителями наёмнических формирований, незаконно пересекла госграницу РФ и вторглась на территорию Курской области, где совершала преступные действия против населения.
Уточняется, что уголовное дело в отношении подданной Королевства Дания возбуждено по статьям о теракте и наёмничестве.
«Следствием принимаются меры к установлению местонахождения Йоргенсен и её соучастников», - заключили в ведомстве.
Ранее и.о. главы российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова заявила, что в зоне СВО были ликвидированы около 6,5 тысяч иностранных наёмников, пишут «Известия».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Макаревич не будет оспаривать закрытие своей компании в РФ
- Жителя Ставрополья приговорили к пяти годам колонии за издевательства над семьей
- Прокурор попросил суд приговорить певца Шарлота к 7 годам и 5 месяцам колонии
- Грузинский премьер заявил о намерении внести изменения в закон об иноагентах
- Суд арестовал машиниста попавшего в аварию в Мурманской области поезда
- В Хорватии в школе подросток напал с ножом на семь человек
- СМИ: Блогер Артур Бабич переехал в Россию
- Матвиенко: Законодательство против иноагентов продолжат ужесточать в России
- В России возбудили уголовное дело против наемницы из Дании
- Дроны ВСУ атаковали Белгородскую область
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru