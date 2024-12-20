В России возбудили уголовное дело против наемницы из Дании

В сообщении говорится, что в ноябре 2024 года Йоргенсен, вместе с другими представителями наёмнических формирований, незаконно пересекла госграницу РФ и вторглась на территорию Курской области, где совершала преступные действия против населения.

Уточняется, что уголовное дело в отношении подданной Королевства Дания возбуждено по статьям о теракте и наёмничестве.

«Следствием принимаются меры к установлению местонахождения Йоргенсен и её соучастников», - заключили в ведомстве.

Ранее и.о. главы российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова заявила, что в зоне СВО были ликвидированы около 6,5 тысяч иностранных наёмников, пишут «Известия».