МИД раскрыл итоги переговоров с Турцией по Сирии

В МИД России рассказали о результатах очередного раунда российско-турецких консультаций по Сирии. Он длился с 26 по 28 февраля в Анкаре.

В дипведомстве заявили, что Москва и Анкара рассматривали дальнейшие шаги по достижению стабилизации ситуации в Идлибской зоне деэскалации в контексте меморандумов от 4 мая 2017 и от 17 сентября 2018-го годов.

«С обеих сторон была подтверждена нацеленность на снижение напряженности "на земле" при продолжении борьбы с террористами, признанными таковыми СБ ООН, а также на защиту гражданского населения внутри и снаружи зоны деэскалации и оказание неотложной гуманитарной помощи всем нуждающимся», — сказано в комментарии.