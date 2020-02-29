МИД раскрыл итоги переговоров с Турцией по Сирии
В МИД России рассказали о результатах очередного раунда российско-турецких консультаций по Сирии. Он длился с 26 по 28 февраля в Анкаре.
В дипведомстве заявили, что Москва и Анкара рассматривали дальнейшие шаги по достижению стабилизации ситуации в Идлибской зоне деэскалации в контексте меморандумов от 4 мая 2017 и от 17 сентября 2018-го годов.
«С обеих сторон была подтверждена нацеленность на снижение напряженности "на земле" при продолжении борьбы с террористами, признанными таковыми СБ ООН, а также на защиту гражданского населения внутри и снаружи зоны деэскалации и оказание неотложной гуманитарной помощи всем нуждающимся», — сказано в комментарии.
Напомним, сирийские правительственные войска обстреляли в Идлибе турецких военных. В ходе перестрелки погибли 33 турецких военнослужащих, получили ранения более 30 человек. В Минобороны России уточнили, что сирийские военные атаковали населенный пункт Бехун с террористами, который расположен в зоне идлибского конфликта. Указывается, что в районе Бехуна турецких военных, которые там оказались, не должно было быть.
Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Александр Шерин в эфире НСН ответил на призыв к России представителя США при ООН Келли Крафт «посадить боевые самолеты» в Сирии. Парламентарий заявил, что США перепутали страну, с которой могут говорить «таким тоном» и должны извиниться за подобные выражения.
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