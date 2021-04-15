Кремль не заметил «разрядки» в отказе США отправлять корабли в Черное море

Преждевременно говорить о разрядке ситуации вокруг Украины после решения США не отправлять свои корабли в Черное море, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, в сложившейся ситуации любые дополнительные военные моменты могут усилить напряжение.

Ранее сообщалось, что Вашингтон уведомил Анкару о проходе своих двух кораблей через Босфор в Черное море, но накануне глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что США отменили проход кораблей.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» прокомментировал возможность появления американцев в Черном море. По его словам, это «не повод для войны».

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Фото: Twitter @YorukIsik
ТЕГИ:Черное МореСоединенные Штаты АмерикиУкраинаДмитрий Песков
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