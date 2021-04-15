Турция заявила о нейтралитете в кризисе между Россией и Украиной

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что республика не намерена поддерживать ни одну из сторон в кризисе между Россией и Украиной, сообщает РИА Новости.

По его словам, есть проблемы в Донбассе и есть Минские договоренности, и существующие разногласия должны быть урегулированы мирным и дипломатическим путём, в чём Турция готова «оказать поддержку».



«Отношения Турции между каждой из стран не должны влиять на отношения с другими странами. В недопонимании между Украиной и Россией мы не поддерживаем какую-то сторону», - подчеркнул Чавушоглу, добавив, что республика поддерживает территориальную целостность любой страны.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Турции и другим странам следует отказаться от подпитки милитаристских настроений Киева, сообщает RT.

