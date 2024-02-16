МИД предупредил россиян о рисках пребывания в Абхазии

По данным ведомства, совершивший тяжелое преступление в отношении россиянки житель Абхазии Э.Г. Абухба 2 февраля вышел на свободу после смягчения приговора. МИД заявил о снисходительном отношении властей республики к подобным инцидентам.

«Это создает риски для безопасности большого количества иностранных гостей, ежегодно прибывающих на абхазские курорты», - говорится в сообщении.

На этой неделе власти Абхазии объявили об отказе подписывать с Росгвардией проект соглашения об охране правопорядка в республике, напоминает «Радиоточка НСН».

