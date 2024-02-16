МИД предупредил россиян о рисках пребывания в Абхазии
Министерство иностранных дел России в своем Telegram-канале сообщило о рисках безопасности при посещении Абхазии.
По данным ведомства, совершивший тяжелое преступление в отношении россиянки житель Абхазии Э.Г. Абухба 2 февраля вышел на свободу после смягчения приговора. МИД заявил о снисходительном отношении властей республики к подобным инцидентам.
«Это создает риски для безопасности большого количества иностранных гостей, ежегодно прибывающих на абхазские курорты», - говорится в сообщении.
На этой неделе власти Абхазии объявили об отказе подписывать с Росгвардией проект соглашения об охране правопорядка в республике, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пентагон: Россия потратила на СВО 211 миллиардов долларов
- МИД предупредил россиян о рисках пребывания в Абхазии
- В Москве женщина умерла после пластической операции в частной клинике
- Росстат: естественная убыль населения сократилась на 17%
- Шакира анонсировала первый за семь лет альбом
- Фильм «Лед 3» возглавил российский прокат
- Сальдо заявил об отказе солдат ВСУ от переправы на левобережье Днепра
- Канада подаст апелляцию на перераспределение наград фигуристам на Олимпиаде-2022
- СМИ: при стрельбе на севере Москвы пострадал один человек
- Бизнесмена Олега Тинькова внесли в реестр иноагентов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru