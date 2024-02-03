В Абхазии погиб российский турист, сорвавшийся с канатной дороги

Инцидент произошел в районе реки Гега. Мужчина выпал с фуникулера и при падении ударился об скалу, в результате чего погиб.

В Кабардино-Балкарии ранее погиб человек в результате обрушения горных пород. Происшествие произошло в Черекском районе на высоте 3,5 тысячи метров, отмечает «Радиоточка НСН».

