В Абхазии погиб российский турист, сорвавшийся с канатной дороги

В Рицинском заповеднике в Абхазии россиянин сорвался с канатной дороги, сообщает РИА Новости.

Турист из Белоруссии сорвался с большой высоты на Эльбрусе

Инцидент произошел в районе реки Гега. Мужчина выпал с фуникулера и при падении ударился об скалу, в результате чего погиб.

В Кабардино-Балкарии ранее погиб человек в результате обрушения горных пород. Происшествие произошло в Черекском районе на высоте 3,5 тысячи метров, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Денис Абрамов
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