В ведомстве подчеркнули, поставляемое Западом оружие из-за «зашкаливающей» в Киеве коррупции «расползается по всему миру».

«Оружие ... расползается ... в зоны других региональных конфликтов, попадает в руки организованной преступности, террористов и экстремистов… Скоро впору будет ставить вопрос о безопасности гражданского авиасообщения в мире, в том числе над Европой», — приводит РИА Новости заявление МИД.

По данным министерства, Евросоюз передал Украине оружия и военной техники более чем на 12 млрд евро, отмечает РЕН ТВ. Киев получает тяжелое вооружение, самолеты и танки, при этом в ЕС не ограничивают вербовку наемников. В МИД указали, что из западного оружия, «вложенного в руки преступной украинской власти», происходит уничтожение мирного населения Донбасса, пишет «Свободная пресса».

