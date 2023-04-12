МИД предупредил об угрозах пассажирскому авиасообщению из-за поставок Украине ПЗРК
Поставки Украине западных противотанковых (ПТРК) и переносных зенитных ракетных (ПЗРК) комплексов могут угрожать безопасности пассажирского авиасообщения. Об этом заявили в МИД России.
В ведомстве подчеркнули, поставляемое Западом оружие из-за «зашкаливающей» в Киеве коррупции «расползается по всему миру».
«Оружие ... расползается ... в зоны других региональных конфликтов, попадает в руки организованной преступности, террористов и экстремистов… Скоро впору будет ставить вопрос о безопасности гражданского авиасообщения в мире, в том числе над Европой», — приводит РИА Новости заявление МИД.
По данным министерства, Евросоюз передал Украине оружия и военной техники более чем на 12 млрд евро, отмечает РЕН ТВ. Киев получает тяжелое вооружение, самолеты и танки, при этом в ЕС не ограничивают вербовку наемников. В МИД указали, что из западного оружия, «вложенного в руки преступной украинской власти», происходит уничтожение мирного населения Донбасса, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru