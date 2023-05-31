МИД пообещал ответить на закрытие генконсульств России в ФРГ
Решение Германии закрыть генеральные консульства России не останется без реакции, говорится в заявлении МИД РФ. Об этом пишет ТАСС.
Во внешнеполитическом ведомстве возложили на Германию вину за ухудшение отношений двух стран. Действия Берлина в МИД назвали провокационными.
Власти Германии 31 мая объявили о закрытии генконсульств РФ в Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене и Франкфурте-на-Майне.
МИД 30 мая вручил послу Финляндии ноту о закрытии отделений петербургского генконсульства в Мурманске и Петрозаводске. Также с 1 июля прекратит работать канцелярия посольства в городе Лаппеенранта, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru