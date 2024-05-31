Сикорский: Польша готова обучать солдат ВСУ на своей территории

Польша готова проводить обучение украинских подразделений на своей территории, вместо того чтобы отправлять своих инструкторов в Украину. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, сообщает Rzeczpospolita.

При этом он отметил, что Украина обратилась к Польше с просьбой о направлении польских инструкторов на свою территорию.

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Сикорский сообщил, что Польша рассмотрела просьбу Украины об обучении и решила, что безопаснее и эффективнее проводить обучение украинских подразделений на польской территории.

Глава МИД Польши подтвердил, что Польша не запрещает Украине использовать поставленное оружие против России, отметив, что ограничений на использование польского оружия нет, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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