Сикорский: Польша готова обучать солдат ВСУ на своей территории

Польша готова проводить обучение украинских подразделений на своей территории, вместо того чтобы отправлять своих инструкторов в Украину. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, сообщает Rzeczpospolita.

При этом он отметил, что Украина обратилась к Польше с просьбой о направлении польских инструкторов на свою территорию.