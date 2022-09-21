МИД пока не комментирует назначение посла США в РФ

МИД России пока не комментирует назначение посла Соединенных Штатов Америки в РФ. Как заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, Москва прокомментирует назначение после только как посол будет назначен. В эфире радио Sputnik она пояснила, что комментировать назначения до того, как они совершаются не соответствует ни практике, ни процедуре.

В начале сентября стало известно, что предыдущий посол США Джон Салливан завершил работу в качестве посла в России. Позже президент США Джо Байден выдвинул на должность посла в России кадровую сотрудницу госдепартамента Линн Трейси. В случае ее назначения Трейси станет первой женщиной-послом США в РФ.

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Как сообщает РИА Новости, в 1986 году она получила степень бакалавра по исследованию Советского Союза в Университете Джорджии, затем степень доктора права. Трейси владеет русским языком и с 1987 по 1990 год проживала в Москве. На дипломатической службе в Госдепартаменте США она находится с 1994 года. За время работы она неоднократно была в командировках в республиках бывшего СССР: Киргизии, Грузии, Казахстане, Туркмении. В настоящее время Трейси занимает должность посла США в Армении.

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ФОТО: РИА Новости/Валерий Мельников
ТЕГИ:НазначениеПосольство СШАМария Захарова
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