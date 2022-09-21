МИД пока не комментирует назначение посла США в РФ
МИД России пока не комментирует назначение посла Соединенных Штатов Америки в РФ. Как заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, Москва прокомментирует назначение после только как посол будет назначен. В эфире радио Sputnik она пояснила, что комментировать назначения до того, как они совершаются не соответствует ни практике, ни процедуре.
В начале сентября стало известно, что предыдущий посол США Джон Салливан завершил работу в качестве посла в России. Позже президент США Джо Байден выдвинул на должность посла в России кадровую сотрудницу госдепартамента Линн Трейси. В случае ее назначения Трейси станет первой женщиной-послом США в РФ.
Как сообщает РИА Новости, в 1986 году она получила степень бакалавра по исследованию Советского Союза в Университете Джорджии, затем степень доктора права. Трейси владеет русским языком и с 1987 по 1990 год проживала в Москве. На дипломатической службе в Госдепартаменте США она находится с 1994 года. За время работы она неоднократно была в командировках в республиках бывшего СССР: Киргизии, Грузии, Казахстане, Туркмении. В настоящее время Трейси занимает должность посла США в Армении.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,5 млн+46 474 / сут.
Умерли
386 тыс.+98 / сут.
Выздоровели
19,5 млн+52 194 / сут.
- ЦИК ЛНР утвердил порядок проведения референдума
- В Госдуме заявили, что дополнительных ограничений на выезд для резервистов не будет
- Россия и Белоруссия начали консультации по безопасности
- СПЧ: Граждане с приписным не подлежат частичной мобилизации
- Индекс Мосбиржи на открытии торгов снизился почти до 2000 пунктов
- Трасс заявила, что Россия должна покинуть Украину и выплатить компенсации
- В Госдуме заявили, что частичная мобилизация затронет резервистов до 50 лет
- СМИ: Бюджетный дефицит России в 2023 году останется прежним
- Секретарь СПЧ: Ограниченно годных к службе призывать не будут
- Шойгу заявил, что мобилизацию проводят для контроля уже освобожденных территорий
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru