МИД пока не комментирует назначение посла США в РФ

МИД России пока не комментирует назначение посла Соединенных Штатов Америки в РФ. Как заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, Москва прокомментирует назначение после только как посол будет назначен. В эфире радио Sputnik она пояснила, что комментировать назначения до того, как они совершаются не соответствует ни практике, ни процедуре.

В начале сентября стало известно, что предыдущий посол США Джон Салливан завершил работу в качестве посла в России. Позже президент США Джо Байден выдвинул на должность посла в России кадровую сотрудницу госдепартамента Линн Трейси. В случае ее назначения Трейси станет первой женщиной-послом США в РФ.