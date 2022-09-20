В МИД сообщили о возобновлении приема документов на выдачу загранпаспортов на 10 лет
Прием документов на выдачу загранпаспорта на 10 лет возобновили со вторника. Об этом сообщает консульский департамент МИД России.
«С 20 сентября возобновляется прием заявлений о выдаче паспорта нового поколения сроком действия 10 лет», — отмечается в сообщении на сайте ведомства.
Выдача загранпаспортов на 10 лет была приостановлена в конце августа, напоминает телеканал «360». Прием заявлений на получение документов, содержащих электронный носитель информации, временно прекратили «по техническим причинам», отмечает Ura.ru.
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