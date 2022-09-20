В МИД сообщили о возобновлении приема документов на выдачу загранпаспортов на 10 лет

Прием документов на выдачу загранпаспорта на 10 лет возобновили со вторника. Об этом сообщает консульский департамент МИД России.

В МИД объяснили приостановку выдачи 10-летних загранпаспортов

«С 20 сентября возобновляется прием заявлений о выдаче паспорта нового поколения сроком действия 10 лет», — отмечается в сообщении на сайте ведомства.

Выдача загранпаспортов на 10 лет была приостановлена в конце августа, напоминает телеканал «360». Прием заявлений на получение документов, содержащих электронный носитель информации, временно прекратили «по техническим причинам», отмечает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости/Павел Лисицын
ТЕГИ:ДокументыЗагранпаспортМИД РФ
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