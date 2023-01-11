Песков не видит перспектив в переговорах с Украиной

Россия готова вести переговоры с Украиной, однако сейчас нет перспектив в этом вопросе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Говорить о том, что есть какие-то перспективы (в переговорах – прим. НСН), в настоящее время не приходится», - сказал Песков.