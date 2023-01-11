Песков не видит перспектив в переговорах с Украиной

Россия готова вести переговоры с Украиной, однако сейчас нет перспектив в этом вопросе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Говорить о том, что есть какие-то перспективы (в переговорах – прим. НСН), в настоящее время не приходится», - сказал Песков.

Песков ответил на вопрос о возможности нового перемирия

Он объяснил это тем, что законы Украины запрещают президенту этой страны вести диалог с Россией. Песков также отметил, что «западники не склонны разрешать Киеву какую-то гибкость в этом вопросе».

Вместе с тем представитель Кремля напомнил, что Россия по-прежнему готова решать украинский вопрос путем мирных переговоров.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:ПереговорыДмитрий ПесковУкраина
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