МИД: Переговоры с КНДР об отправке добровольцев на Украину не ведутся

Сообщения о предложении КНДР направить добровольцев для участия в специальной военной операции России на Украине «от начала до конца являются фейком». Об этом заявил замдиректора департамента информации и печати МИД Иван Нечаев.

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«Подобные переговоры не ведутся. Отправка северокорейских добровольцев в ДНР и ЛНР не планируется», — цитирует Нечаева РИА Новости.

Представитель МИД выразил уверенность, что боевых возможностей Вооруженных сил РФ и Народной милиции республик Донбасса достаточно для выполнения задач спецоперации.

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Фото: РИА Новости
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