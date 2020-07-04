МИД отреагировал на обвинения в росте радиации в Европе из-за испытания оружия России
Сообщения, появившиеся в СМИ, о том, что в Северной Европе вырос уровень радиации на фоне испытания российских систем вооружения «Посейдон» и «Буревестник», опроверг заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, сообщают РИА Новости.
Рябков указал на информационные «вбросы», которые происходят на фоне работы России по развитию систем ядерного сдерживания.
«Я, конечно, обратил внимание на эти материалы, но хочу сказать, что это не первый и не последний случай. Мы увидим в дальнейшем еще немало поводов, когда с американской стороны последуют информационные вбросы, и анонимные, и от имени ответственных лиц. Вбросы по поводу продолжающихся наших работ в сфере развития перспективных систем ядерного сдерживания», — отметил представитель МИД РФ.
Напомним, версию о влиянии испытания оружия России на радиационный фон в Северной Европе опубликовал Forbes. Также в Госдепе США назвали проекты ядерного сдерживания РФ ужасными и заявили, что Россия должна из закрыть. Это предложение оценил член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в эфире НСН.
«...От «Посейдона» отказываться нельзя однозначно. А от ракеты нужно отказываться как можно скорее. Стоимость ее будет космическая», - подчеркнул военный эксперт.
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