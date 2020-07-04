МИД отреагировал на обвинения в росте радиации в Европе из-за испытания оружия России

Сообщения, появившиеся в СМИ, о том, что в Северной Европе вырос уровень радиации на фоне испытания российских систем вооружения «Посейдон» и «Буревестник», опроверг заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, сообщают РИА Новости.

Рябков указал на информационные «вбросы», которые происходят на фоне работы России по развитию систем ядерного сдерживания.

В США ракеты «Посейдон» и «Буревестник» назвали «ужасными»

«Я, конечно, обратил внимание на эти материалы, но хочу сказать, что это не первый и не последний случай. Мы увидим в дальнейшем еще немало поводов, когда с американской стороны последуют информационные вбросы, и анонимные, и от имени ответственных лиц. Вбросы по поводу продолжающихся наших работ в сфере развития перспективных систем ядерного сдерживания», — отметил представитель МИД РФ.

Напомним, версию о влиянии испытания оружия России на радиационный фон в Северной Европе опубликовал Forbes. Также в Госдепе США назвали проекты ядерного сдерживания РФ ужасными и заявили, что Россия должна из закрыть. Это предложение оценил член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в эфире НСН.

«...От «Посейдона» отказываться нельзя однозначно. А от ракеты нужно отказываться как можно скорее. Стоимость ее будет космическая», - подчеркнул военный эксперт.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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