МИД отклонил демарш Японии по поводу мнимого нарушения границ российским самолетом

Решение об отклонении протеста было принято из-за отсутствия у Москвы информации, которая подтверждала бы его обоснованность, заявила Захарова.

Ранее посла США в Москве Линн Трейси вызвали в МИД России, ей сделан демарш в связи с атакой на Севастополь.

