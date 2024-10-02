МИД отклонил демарш Японии по поводу мнимого нарушения границ российским самолетом
2 октября 202419:49
Россия отклонила демарш Японии из-за якобы имевшего место нарушения российским военным самолетом государственной границы и его появления вблизи острова Хоккайдо. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Решение об отклонении протеста было принято из-за отсутствия у Москвы информации, которая подтверждала бы его обоснованность, заявила Захарова.
Ранее посла США в Москве Линн Трейси вызвали в МИД России, ей сделан демарш в связи с атакой на Севастополь.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru