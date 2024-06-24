Послу США в Москве сделали демарш после атаки ВСУ на Севастополь

Посла США в Москве Линн Трейси вызвали в МИД РФ, ей сделан демарш в связи с атакой на Севастополь, совершенной с применением американского оружия. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

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Также было подчеркнуто, что США фактически стали стороной конфликта и несут равную с Киевом ответственность за ракетный удар по Крыму.

Как уточнили в ведомстве, РФ намерена принять ответные меры на фоне поощрения ударов ВСУ по российской территории со стороны Вашингтона.

Ранее в результате атаки ВСУ на Севастополь погибло четыре человека, еще 124 пострадали. По данным Министерства обороны РФ, ВСУ атаковали Севастополь ракетами ATACMS. Было сбито четыре снаряда, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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