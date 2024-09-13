МИД Украины объявил демарш Монголии из-за визита Путина

Украинский МИД объявил в Telegram демарш Монголии из-за прошедшего в начале сентября визита президента России Владимира Путина.

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Внешнеполитическое ведомство вызвало для встречи гендиректора департамента Европы и Африки МИД Монголии Ганхуурай Баттунгалаг и объявило демарш монгольской стороне. Министерство отметило, что учтет факт визита Путина в дальнейших двусторонних отношениях с Улан-Батором.

Ранее стало известно, что Монголия не может арестовать президента РФ Владимир Путина по ордеру Международного уголовного суда (МУС), так как находится в положении энергетической зависимости, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
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