МИД Украины объявил демарш Монголии из-за визита Путина
Украинский МИД объявил в Telegram демарш Монголии из-за прошедшего в начале сентября визита президента России Владимира Путина.
Внешнеполитическое ведомство вызвало для встречи гендиректора департамента Европы и Африки МИД Монголии Ганхуурай Баттунгалаг и объявило демарш монгольской стороне. Министерство отметило, что учтет факт визита Путина в дальнейших двусторонних отношениях с Улан-Батором.
Ранее стало известно, что Монголия не может арестовать президента РФ Владимир Путина по ордеру Международного уголовного суда (МУС), так как находится в положении энергетической зависимости, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru