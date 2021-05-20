МИД осудил высылку российского дипломата из Северной Македонии
Москва ответит на решение Северной Македонии о высылке российского дипломата. Об этом сообщили в МИД РФ.
В ведомстве расценивают это событие как недружественный шаг, который не может не отразиться на отношениях двух стран.
В МИД решение о высылке дипломата осудили и назвали «немотивированным действием».
МИД Северной Македонии во вторник заявил о высылке одного дипломата РФ, который должен покинуть страну в течение семи дней, передает РЕН ТВ.
Научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Полина Соколова заявила НСН, что традиционно дружественная Македония охладела к России из-за отсутствия интереса к ней со стороны Москвы.
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