МИД осудил высылку российского дипломата из Северной Македонии

Москва ответит на решение Северной Македонии о высылке российского дипломата. Об этом сообщили в МИД РФ.

В ведомстве расценивают это событие как недружественный шаг, который не может не отразиться на отношениях двух стран.

В МИД решение о высылке дипломата осудили и назвали «немотивированным действием».