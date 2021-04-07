МИД обвинил НАТО в наращивании активности у границ России
МИД обвинил НАТО в наращивании активности у границ России
Вооруженные силы НАТО наращивают активность на Украине и в Черном море в непосредственной близости от российских границ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментарий которой опубликован на сайте ведомства.
Она рассказала, что Киев продолжает стягивать к линии соприкосновения в Донбассе новые силы и вооружения. Также Захарова обратила внимание на то, что в 2021 году запланировано проведение на украинской территории семи совместных учений с различными странами альянса.
В ведомстве отметили, что вдоль границ с Россией и линии соприкосновения в Донбассе иностранные государства усилили разведку с использованием летательных аппаратов и радиоэлектронных средств. «НАТО по-прежнему продолжает финансовую и материально-логистическую поддержку украинских ВС», - заявила Захарова.
Ранее военный историк Евгений Норин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» призвал Украину не рассчитывать на НАТО в Донбассе.
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