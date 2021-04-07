МИД обвинил НАТО в наращивании активности у границ России

Вооруженные силы НАТО наращивают активность на Украине и в Черном море в непосредственной близости от российских границ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментарий которой опубликован на сайте ведомства.

Она рассказала, что Киев продолжает стягивать к линии соприкосновения в Донбассе новые силы и вооружения. Также Захарова обратила внимание на то, что в 2021 году запланировано проведение на украинской территории семи совместных учений с различными странами альянса.