«Получат по зубам!» В Госдуме пообещали ответить Украине и США на агрессию

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне и безопасности в эфире НСН заявил, что Америка не осмелится развязывать войну с Россией.

Вашингтон пообещал оказать поддержку Киеву в случае обострения обстановки в Донбассе. Глава Минобороны Украины Андрей Таран обвинил российские власти в нежелании соблюдать режим перемирия, не смутившись, что Россия не является участником конфликта в Донбассе. «Министр обороны США подчеркнул, что в случае эскалации российской агрессии Соединенные Штаты не оставят Украину наедине», — утверждается в заявлении украинского военного ведомства.

Зампред комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин в эфире НСН заявил о четкой позиции по отношению к возможной агрессии со стороны Украины и Запада.

«Заявления Украины вызывают некоторое недоумение. В случае агрессии со стороны Украины при поддержке Соединенных Штатов Америки будет дан соответствующий ответ. И те, и другие получат по зубам! Мы не допустим проникновения на территорию нашей страны каких-либо диверсионных групп. Я уж не говорю о регулярных подразделениях. Мы также не допустим геноцида русскоязычного населения на востоке Украины. Донбасс в обиду не дадим!» - возмутился он, добавив, что народная милиция ДНР и ЛНР, а также добровольцы способны воспрепятствовать агрессивным планам со стороны вооруженных сил Украины и их пособников.

«Армия третьего мира». Почему США не помогут Украине в Донбассе

Собеседник НСН предположил, что обещания США помочь Украине в случае военного конфликта голословны. Он выразил надежду, что до полномасштабной войны дело не дойдет.

«США с учетом их недееспособного президента Байдена могут до всего додуматься. Но это будет чревато для них же. Я думаю, все-таки в худшем случае они могут действовать в качестве инструкторов. И конечно, будут передавать какую-то развединформацию. Если же речь будет идти о реальных боевых действиях, это будет просто развязывание войны, что недопустимо. Я думаю, что до этого не дойдет. Байден хоть и достаточно больной на голову человек, но он должен понимать ответственность перед народом США. Они могут поддерживать Киев морально, а потом уйти в кусты. Украина должна понимать, что она останется наедине сама с собой. Для них это будет очень болезненно. Я думаю, все это осознают», - добавил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский утвердил стратегию военной безопасности страны. Ожидается, что ее реализация поспособствует членству Украины в НАТО и евроатлантической интеграции государства. При этом Россия признана украинскими властями «военным противником».

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ФОТО: НСН//Андрей Поташов
ТЕГИ:Война В ДонбассеЮрий Швыткин
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