«Получат по зубам!» В Госдуме пообещали ответить Украине и США на агрессию

Вашингтон пообещал оказать поддержку Киеву в случае обострения обстановки в Донбассе. Глава Минобороны Украины Андрей Таран обвинил российские власти в нежелании соблюдать режим перемирия, не смутившись, что Россия не является участником конфликта в Донбассе. «Министр обороны США подчеркнул, что в случае эскалации российской агрессии Соединенные Штаты не оставят Украину наедине», — утверждается в заявлении украинского военного ведомства.

Зампред комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин в эфире НСН заявил о четкой позиции по отношению к возможной агрессии со стороны Украины и Запада.

«Заявления Украины вызывают некоторое недоумение. В случае агрессии со стороны Украины при поддержке Соединенных Штатов Америки будет дан соответствующий ответ. И те, и другие получат по зубам! Мы не допустим проникновения на территорию нашей страны каких-либо диверсионных групп. Я уж не говорю о регулярных подразделениях. Мы также не допустим геноцида русскоязычного населения на востоке Украины. Донбасс в обиду не дадим!» - возмутился он, добавив, что народная милиция ДНР и ЛНР, а также добровольцы способны воспрепятствовать агрессивным планам со стороны вооруженных сил Украины и их пособников.