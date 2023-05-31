МИД ОАЭ объявил о выходе из возглавляемых США Объединенных морских сил
Объединенные Арабские Эмираты вышли из Объединенных морских сил, возглавляемых США. Об этом сообщает министерство иностранных дел ОАЭ.
«В результате нашей постоянной оценки эффективности сотрудничества в области безопасности со всеми партнерами ... два месяца назад мы отказались от участия в Объединенных морских силах», — говорится в заявлении на сайте ведомства.
При этом в МИД подчеркнули, что Абу-Даби сохраняет приверженность обеспечению безопасности судоходства в своих морях в соответствии с международным правом.
В Объединенные морские силы входят 34 государства, которые занимаются безопасностью судоходства и борьбой с пиратством на Красном море и в Персидском заливе. Штаб-квартира сил находится в Бахрейне.
Ранее СМИ сообщили, что ОАЭ наладили отношения с Россией и Китаем, и это негативно сказалось на взаимодействии страны с Соединенными Штатами. Американская сторона якобы предупредила президента ОАЭ шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна, что тесное сотрудничество с Москвой и Пекином «поставит под угрозу» отношения с Вашингтоном, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru