МИД ОАЭ объявил о выходе из возглавляемых США Объединенных морских сил

«В результате нашей постоянной оценки эффективности сотрудничества в области безопасности со всеми партнерами ... два месяца назад мы отказались от участия в Объединенных морских силах», — говорится в заявлении на сайте ведомства.

При этом в МИД подчеркнули, что Абу-Даби сохраняет приверженность обеспечению безопасности судоходства в своих морях в соответствии с международным правом.

В Объединенные морские силы входят 34 государства, которые занимаются безопасностью судоходства и борьбой с пиратством на Красном море и в Персидском заливе. Штаб-квартира сил находится в Бахрейне.

Ранее СМИ сообщили, что ОАЭ наладили отношения с Россией и Китаем, и это негативно сказалось на взаимодействии страны с Соединенными Штатами. Американская сторона якобы предупредила президента ОАЭ шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна, что тесное сотрудничество с Москвой и Пекином «поставит под угрозу» отношения с Вашингтоном, пишет RT.

