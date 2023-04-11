СМИ: ОАЭ могут выпасть из геополитической орбиты США
Объединенные Арабские Эмираты могут вслед за Саудовской Аравией выпасть из геополитической орбиты США, считает журналист Кеннет Рапоза. Об этом он пишет в своей статье для Forbes.
Как отметил автор, ОАЭ и Саудовская Аравия во многом брали пример с США, но теперь Абу-Даби будет действовать в коллективных интересах государства.
«Если это означает, что он должен не согласиться с США или даже порвать с ними по вопросам геополитического значения, то так тому и быть», — подчеркнул Рапоза.
В материале говорится, что президент США Джо Байден еще летом 2022 года пригласил президента ОАЭ Мохаммеда бен Заида посетить Вашингтон. Визит до сих пор не состоялся, и это свидетельствует о сложностях в отношениях между двумя государствами. По мнению Рапозы, ОАЭ — пример всеобщего «ухода» от лидерства Запада.
В то же время журналист указывает, что Эмираты остаются для США важным торгово-экономическим и политическим партнером, и «опрокидывание этой "тележки с яблоками" дружбы и процветания» может грозить негативными последствиями.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru