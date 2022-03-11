МИД Норвегии призвал «заботиться о русских»

В социальной сети МИД Норвегии по-русски написало, что сейчас «необходимо заботиться о русских», а не разжигать ненависть.

Ранее Роскомнадзор подтвердил, что доступ к Instagram в России будет органичен из-за публикации в социальной сети призывов к насилию по отношению к россиянам и российским военным.

