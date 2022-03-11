МИД Норвегии призвал «заботиться о русских»

МИД Норвегии выступило против разжигания ненависти. Обращение ведомство опубликовало в своем Twitter.

В ООН пообещали обсудить с Meta решение о призывах к насилию против россиян

В социальной сети МИД Норвегии по-русски написало, что сейчас «необходимо заботиться о русских», а не разжигать ненависть.

Ранее Роскомнадзор подтвердил, что доступ к Instagram в России будет органичен из-за публикации в социальной сети призывов к насилию по отношению к россиянам и российским военным.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:РоссияНорвегия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры