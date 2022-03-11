МИД Норвегии призвал «заботиться о русских»
11 марта 202218:01
МИД Норвегии выступило против разжигания ненависти. Обращение ведомство опубликовало в своем Twitter.
В социальной сети МИД Норвегии по-русски написало, что сейчас «необходимо заботиться о русских», а не разжигать ненависть.
Ранее Роскомнадзор подтвердил, что доступ к Instagram в России будет органичен из-за публикации в социальной сети призывов к насилию по отношению к россиянам и российским военным.
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11 марта 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru