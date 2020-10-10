МИД НКР осудил нарушение перемирия со стороны Азербайджана

«Строго осуждаем (...) нарушение Азербайджаном достигнутых при посредничестве Российской Федерации договоренностей о прекращении огня в гуманитарных целях для обмена военнопленными и телами погибших», - сказано в официальном заявлении.

Ранее глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов во время пресс-конференции заявил журналистам, что для реализации «гуманитарного перемирия» в Нагорном Карабахе нет необходимых условий.

«В настоящее время отсутствуют условия для реализации гуманитарного перемирия, так как армянская сторона продолжает обстреливать азербайджанские позиции и гражданское население», - сказал глава внешнеполитического ведомства Азербайджана.

Напомним, режим прекращения огня в Нагорном Карабахе вступил в силу в 12:00 (11:00 мск). Таких договоренностей достигли главы внешнеполитических ведомств России, Азербайджана и Армении на переговорах в Москве.

Обострение вооружённого конфликта в Нагорном Карабахе началось 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в атаках населённых пунктов на линии соприкосновения республик. Нагорный Карабах заявил об обстрелах мирного населения, ввёл военное положение и всеобщую мобилизацию.

