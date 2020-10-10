МИД НКР осудил нарушение перемирия со стороны Азербайджана
МИД непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) распространил заявление с осуждением Азербайджана, который нарушает соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ведомства НКР.
«Строго осуждаем (...) нарушение Азербайджаном достигнутых при посредничестве Российской Федерации договоренностей о прекращении огня в гуманитарных целях для обмена военнопленными и телами погибших», - сказано в официальном заявлении.
Ранее глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов во время пресс-конференции заявил журналистам, что для реализации «гуманитарного перемирия» в Нагорном Карабахе нет необходимых условий.
«В настоящее время отсутствуют условия для реализации гуманитарного перемирия, так как армянская сторона продолжает обстреливать азербайджанские позиции и гражданское население», - сказал глава внешнеполитического ведомства Азербайджана.
Напомним, режим прекращения огня в Нагорном Карабахе вступил в силу в 12:00 (11:00 мск). Таких договоренностей достигли главы внешнеполитических ведомств России, Азербайджана и Армении на переговорах в Москве.
Обострение вооружённого конфликта в Нагорном Карабахе началось 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в атаках населённых пунктов на линии соприкосновения республик. Нагорный Карабах заявил об обстрелах мирного населения, ввёл военное положение и всеобщую мобилизацию.
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