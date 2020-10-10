Баку и Ереван обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня

Азербайджанские ВС перешли в атаку в местности Караханбейли, сообщает иинобороны Армении. Баку обвиняет армянскую сторону в обстреле Тертера и Агдама. Об этом информирует Telegram-канал «Подъём».

Армения и Азербайджан обменялись обвинениями насчет военных действий в Нагорном Карабахе после начала перемирия

Ранее представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что Азербайджан нанес ракетный удар по армянскому Капану. В свою очередь минобороны Азербайджана опровергло эту информацию, назвав ее «ложью и провокацией противника».

Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе вступил в силу в 12:00 (11:00 мск). Таких договоренностей достигли главы внешнеполитических ведомств России, Азербайджана и Армении на переговорах в Москве.

Ранее представитель пресс-службы главы ЛДПР Владимира Жириновского Александр Дюпин заявил в беседе с НСН, что позиция партии по Карабаху не меняется на протяжении многих лет.

«Нужно либо вводить воинский контингент в Карабах с согласия Армении и Азербайджана, чтобы гарантировать отсутствие прямого боестолкновения. Либо этим странам входить в состав России, чтобы на корню решить их территориальные споры, потому что все тогда станет общим. А бесконечные переговоры ни к чему не привели, мы видим результат через 30 лет», - отметил он.

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Фото: nkrmil.am
ТЕГИ:ПеремириеВойнаНагорный Карабах
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