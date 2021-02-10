МИД не считает, что диалог с ЕС провален после визита Борреля в Москву

Российская сторона по итогам прошедших переговоров министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем в Москве не разделяет оценок о том, что диалог с Евросоюзом провален. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявила Мария Захарова.

Она отметила, что Боррель после переговоров также не делал заявлений о провале диалога. Захарова добавила, что Боррель изменил позицию по отношению к России после визита в Брюссель.