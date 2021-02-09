В МИД России прокомментировали заявления об унижении Борреля в Москве

Заявления о якобы унижении главы евродипломатии Жозепа Борреля после визита в Москву — информационная кампания Запада. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

Боррель посетил российскую столицу 4-6 февраля. В рамках визита глава евродипломатии встретился с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и представителями общественных организаций страны. Позже ряд европейских дипломатов заявили, что визит Борреля в Москву закончился унижением для ЕС.

Как отметила Захарова, «в чём унижение, совершенно непонятно». По словам дипломата, переговоры с Боррелем прошли в том же формате, что и встреча с действующим председателем ОБСЕ Анн Линде, состоявшаяся несколькими днями ранее.

«И вот выходят люди, заряженные одними и теми же словами, по одной методичке работавшие, и начинают нести какую-то несусветную чушь. Для чего они это делают? Понятно, информационная кампания», — считает дипломат.

Кроме того, Захарова выразила мнение, что по той же причине были даны указания возобновить несанкционированные протесты, проходившие в России в конце января, «потому что весь этот информационный пузырь до лета не доживёт».

