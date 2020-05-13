МИД не намерен лишать аккредитаций журналистов за статьи о коронавирусе в России

Министерство иностранных дел России не планирует забирать аккредитации журналистов изданий Financial Times и The New York Times после вышедших статей в этих изданиях о занижении статистики летальных исходов из-за коронавируса в РФ. Об этом заявила фициальный представитель МИД Мария Захарова, сообщает РБК.

Пескова положили в больницу с двухсторонней пневмонией

Ранее депутаты Госдумы обратились в МИД с просьбой рассмотреть принятие мер против этих изданий, в том числе возможность лишения аккредитаций. Захарова назвала подобные меры репрессивными и заявила, что это «не наш метод».

Дипломат отметила, что МИД направит письма в редакции американских изданий с требованием опровергнуть опубликованную в статьях информацию. По словам Захаровой, дальнейшие шаги по данному вопросу будут зависеть от реакции газет.

Ранее патологоанатом Олег Зайратьянц разъяснил методику определения причины смерти от COVID-19 в РФ. По его словам, смерть от COVID-19 ставится при условии наличия пневмонии и положительного результата теста на коронавирус.


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Валерий Мельников
ТЕГИ:МИД РФМария Захарова
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры