МИД не намерен лишать аккредитаций журналистов за статьи о коронавирусе в России
Министерство иностранных дел России не планирует забирать аккредитации журналистов изданий Financial Times и The New York Times после вышедших статей в этих изданиях о занижении статистики летальных исходов из-за коронавируса в РФ. Об этом заявила фициальный представитель МИД Мария Захарова, сообщает РБК.
Ранее депутаты Госдумы обратились в МИД с просьбой рассмотреть принятие мер против этих изданий, в том числе возможность лишения аккредитаций. Захарова назвала подобные меры репрессивными и заявила, что это «не наш метод».
Дипломат отметила, что МИД направит письма в редакции американских изданий с требованием опровергнуть опубликованную в статьях информацию. По словам Захаровой, дальнейшие шаги по данному вопросу будут зависеть от реакции газет.
Ранее патологоанатом Олег Зайратьянц разъяснил методику определения причины смерти от COVID-19 в РФ. По его словам, смерть от COVID-19 ставится при условии наличия пневмонии и положительного результата теста на коронавирус.
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