МИД не намерен лишать аккредитаций журналистов за статьи о коронавирусе в России

Министерство иностранных дел России не планирует забирать аккредитации журналистов изданий Financial Times и The New York Times после вышедших статей в этих изданиях о занижении статистики летальных исходов из-за коронавируса в РФ. Об этом заявила фициальный представитель МИД Мария Захарова, сообщает РБК.