МИД не намерен лишать аккредитаций журналистов за статьи о коронавирусе в России

Ранее депутаты Госдумы обратились в МИД с просьбой рассмотреть принятие мер против этих изданий, в том числе возможность лишения аккредитаций. Захарова назвала подобные меры репрессивными и заявила, что это «не наш метод».

Дипломат отметила, что МИД направит письма в редакции американских изданий с требованием опровергнуть опубликованную в статьях информацию. По словам Захаровой, дальнейшие шаги по данному вопросу будут зависеть от реакции газет.

Ранее патологоанатом Олег Зайратьянц разъяснил методику определения причины смерти от COVID-19 в РФ. По его словам, смерть от COVID-19 ставится при условии наличия пневмонии и положительного результата теста на коронавирус.



