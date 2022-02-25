МИД назвал темы встречи Лаврова с представителями ДНР и ЛНР

Глава МИД России Сергей Лавров на встрече с представителями МИД Луганской и Донецкой народных республик обсудит ход специальной военной российской операции. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

Совфед назвал успешной спецоперацию России в Донбассе

Так, особое внимание на встрече будет уделено вопросу открытия посольств ДНР и ЛНР в Москве, а также российских дипломатических миссий в Донецке и Луганске.

Ранее член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, замдиректора Центра украинистики и белорусистики МГУ Богдан Безпалько в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что президент Украины Владимир Зеленский на фоне российской военной операции может покинуть страну.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЛНРДНРМИД РФРоссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры