МИД назвал слова Столтенберга о неучастии НАТО «преступным лицемерием»

По мнению Захаровой, это «лицемерие чистой воды, преступное лицемерие». Об этом она сказала в ходе брифинга в пятницу, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Захарова также задала вопрос генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу: «Вы реально граждан стран ЕС и НАТО считаете за форменных болванов?»

Ранее президент США Джо Байден объявил, что Соединенные Штаты направят Украине 31 танк Abrams и 8 бронированных ремонтно-эвакуационных машин М88 для обслуживания этих танков. Правительство ФРГ объявило об отправке Украине 14 танков Leopard 2 и дало разрешение на их реэкспорт. Столтенберг заявлял, что НАТО не является и не будет стороной конфликта на Украине, альянс не отправляет туда ни войска, ни самолеты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



