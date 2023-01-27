МИД назвал слова Столтенберга о неучастии НАТО «преступным лицемерием»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что альянс не является стороной конфликта на Украине, «преступным лицемерием».

Дипломат высказала недоумение относительно того, почему «одни и те же люди серьезно могут говорить о том, что не являются стороной конфликта, ведь не собираются направлять пехоту или самолеты». При этом она задает вопрос: «А танки поставлять можно?»

Столтенберг: НАТО не была и не будет стороной украинского конфликта

По мнению Захаровой, это «лицемерие чистой воды, преступное лицемерие». Об этом она сказала в ходе брифинга в пятницу, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Захарова также задала вопрос генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу: «Вы реально граждан стран ЕС и НАТО считаете за форменных болванов?»

Ранее президент США Джо Байден объявил, что Соединенные Штаты направят Украине 31 танк Abrams и 8 бронированных ремонтно-эвакуационных машин М88 для обслуживания этих танков. Правительство ФРГ объявило об отправке Украине 14 танков Leopard 2 и дало разрешение на их реэкспорт. Столтенберг заявлял, что НАТО не является и не будет стороной конфликта на Украине, альянс не отправляет туда ни войска, ни самолеты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
ТЕГИ:НАТОМария ЗахароваМИД РФ
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