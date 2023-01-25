Столтенберг: НАТО не была и не будет стороной украинского конфликта

НАТО не является стороной конфликта на Украине и не намерена становиться ею, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Об этом сообщает Die Welt.

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«НАТО не является и не будет воюющей стороной», — отметил генсек в интервью изданию.

Столтенберг подчеркнул, что Североатлантический альянс не направляет на Украину свои войска или самолеты, пишет RT.

Ранее генсек НАТО заявил, что страны альянса продолжают консультации относительно предоставления Киеву танков, организация вскоре примет решение по этому вопросу, напоминает Ura.ru.

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Фото: nato.int
ТЕГИ:УкраинаНАТОЙенс Столтенберг
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