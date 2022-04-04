МИД назвал крайне враждебными действиями высылку дипломатов РФ из Литвы

В ведомстве отметили, что в ближайшее время будут приняты ответные меры на решение литовских властей.

Ранее министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что правительство страны понизило уровень дипломатического представительства между республикой и Россией и закрывает посольство РФ в Клайпеде.