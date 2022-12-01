МИД: Москва потеряла интерес к утратившей объективность Мюнхенской конференции
Делегация России не собиралась участвовать в предстоящей Мюнхенской конференции, Москва потеряла интерес к утратившему объективность форуму. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД России.
Внешнеполитическое ведомство обратило внимание на публикацию в Twitter председателя Мюнхенской конференции по безопасности Кристофа Хойсгена, в котором тот сообщил, что официальные лица из РФ не будут приглашены на заседание МКБ. Мероприятие состоится 17-19 февраля 2023 года, пишет RT. Кроме того, Хойсген отметил, что «будущее России» планируется обсудить с лидерами российской оппозиции и «изгнанниками».
«Рассматриваем это как неприкрытое нарушение принципов Устава ООН и хельсинкского Заключительного акта СБСЕ 1975 года о невмешательстве во внутренние дела», — подчеркнули в МИД.
В министерстве отметили, что подобными заявлениями и действиями Хойсген «еще больше дискредитирует» некогда уважаемый дискуссионный форум.
«Вновь вынуждены с сожалением констатировать, что в последние годы Мюнхенская конференция превратилась в сугубо трансатлантический форум, утратила инклюзивность, объективность и равноудаленность к выступающим с ее трибуны докладчикам. Интерес в Москве к этому мероприятию пропал», — указали в МИД.
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