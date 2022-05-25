МИД: Москва не рассматривает возможность обмена Медведчука

Россия не рассматривает возможность обмена задержанного на Украине оппозиционного политика Виктора Медведчука. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

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«Нет, не рассматривается, у нас такой информации нет», — цитирует дипломата РИА Новости.

Киев заявил о задержании Медведчука 12 апреля, напоминает «Свободная пресса». Политика подозревают в госизмене и содействии терроризму.

В конце апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что об обмене Медведчука на украинских военных «речи не ведется».

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ФОТО: РИА Новости
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