МИД: Москва не рассматривает возможность обмена Медведчука
Россия не рассматривает возможность обмена задержанного на Украине оппозиционного политика Виктора Медведчука. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко.
«Нет, не рассматривается, у нас такой информации нет», — цитирует дипломата РИА Новости.
Киев заявил о задержании Медведчука 12 апреля, напоминает «Свободная пресса». Политика подозревают в госизмене и содействии терроризму.
В конце апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что об обмене Медведчука на украинских военных «речи не ведется».
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