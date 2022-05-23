СБУ: Медведчук дал показания о преступных схемах Порошенко
Украинский депутат Виктор Медведчук заявил, что экс-президент Украины Петр Порошенко выступил инициатором незаконной приватизации трубопровода «Самара – Западное направление» и торговли углем с республиками Донбасса. Об этом сообщает Служба безопасности Украины (СБУ).
Ранее СБУ задержала Медведчука по подозрению в госизмене и содействии терроризму из-за закупок угля в Донецкой и Луганской народных республиках.
Как сообщает спецслужба в своем Telegram-канале, описывая сущность схемы приватизации нефтепровода, Медведчук заявил, что Порошенко «не только обратился к Медведчуку с просьбой связаться с руководством РФ, но и обеспечил принятие необходимых решений во всех украинских инстанциях».
СБУ заявляет, что суды, прокуратура, антимонопольный комитет и фонд госимущества якобы принимали решения для того, чтобы «Самара – Западное направление» стал частной собственностью Порошенко.
Кроме того, Медведчук якобы раскрыл детали схемы закупки угля в Донбассе в 2014-2015 годах. СБУ утверждает, что в механизме участвовала вся верхушка госаппарата: «начиная с президента и заканчивая министрами, стражами порядка и теми, кто непосредственно реализовывал эту схему».
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