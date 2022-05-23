СБУ: Медведчук дал показания о преступных схемах Порошенко

Как сообщает спецслужба в своем Telegram-канале, описывая сущность схемы приватизации нефтепровода, Медведчук заявил, что Порошенко «не только обратился к Медведчуку с просьбой связаться с руководством РФ, но и обеспечил принятие необходимых решений во всех украинских инстанциях».

СБУ заявляет, что суды, прокуратура, антимонопольный комитет и фонд госимущества якобы принимали решения для того, чтобы «Самара – Западное направление» стал частной собственностью Порошенко.

Кроме того, Медведчук якобы раскрыл детали схемы закупки угля в Донбассе в 2014-2015 годах. СБУ утверждает, что в механизме участвовала вся верхушка госаппарата: «начиная с президента и заканчивая министрами, стражами порядка и теми, кто непосредственно реализовывал эту схему».

