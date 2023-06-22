МИД Молдавии вызвал посла России

В Кишиневе назвали неприемлемыми слова Сальдо об ударе по мосту, а его формулировка является «направленной против Молдавии», отметили в МИД.

Ранее Сальдо после ракетного обстрела ВСУ по мостам между Крымом и Херсонской областью, что со стороны России последует ответная реакция, упомянув мост в Джурджулешты.