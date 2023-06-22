МИД Молдавии вызвал посла России

Посла России в Молдавии вызвали в МИД республики после заявления врио главы Херсонской области Владимира Сальдо о мосте в молдавском населенном пункте Джурджулешты. Об этом сообщает РИА Новости.

Сальдо: ВСУ ударили по мостам на границе Херсонской области и Крыма

В Кишиневе назвали неприемлемыми слова Сальдо об ударе по мосту, а его формулировка является «направленной против Молдавии», отметили в МИД.

Ранее Сальдо после ракетного обстрела ВСУ по мостам между Крымом и Херсонской областью, что со стороны России последует ответная реакция, упомянув мост в Джурджулешты.

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ФОТО: РИА Новости/Мирослав Ротарь/Sputnik
ТЕГИ:ДипломатияМИД РФМолдавия

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