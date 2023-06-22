МИД Молдавии вызвал посла России
22 июня 202314:10
Посла России в Молдавии вызвали в МИД республики после заявления врио главы Херсонской области Владимира Сальдо о мосте в молдавском населенном пункте Джурджулешты. Об этом сообщает РИА Новости.
В Кишиневе назвали неприемлемыми слова Сальдо об ударе по мосту, а его формулировка является «направленной против Молдавии», отметили в МИД.
Ранее Сальдо после ракетного обстрела ВСУ по мостам между Крымом и Херсонской областью, что со стороны России последует ответная реакция, упомянув мост в Джурджулешты.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Члены экипажа вертолета Ми-24 ВС Белоруссии пострадали из-за жесткой посадки
- Президент Литвы считает необходимым ввести санкции против «Росатома»
- Марцел Личка назначен на пост главного тренера «Динамо» Москва
- Кислород на пропавшем в Атлантике батискафе «Титан» мог закончиться
- Президента Польши Дуду освистали на открытии Европейских игр
- Центробанк Турции повысил ключевую ставку почти в два раза
- Банк Англии повысил ставку до 5%
- ООН: 52 страны переживают или находятся на грани дефолта
- Рогов заявил, что в Запорожской области ВСУ не продвинулись дальше серой зоны
- МИД Молдавии вызвал посла России
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru