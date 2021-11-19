МИД Литвы: Исключение «Белавиа» из санкционного списка не обсуждается

Германия не планирует исключать авиакомпанию «Белавиа» из санкционного списка Евросоюза, который разрабатывается в связи с миграционным кризисом на границе Польши и Белоруссии. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел Литвы.

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Отмечается,что сообщение было сделано после телефонных переговоров между главой литовского МИД Габриэлюсом Ландсбергисом и его немецким коллегой Хайко Маасом.

«Маас опроверг информацию о том, что Германия обсуждает возможность исключения из санкционного списка компании "Белавиа"» - цитирует сообщение ТАСС. Отмечается, что главы ведомств также пришли к соглашению в том, что миграционный кризис на границе Литвы и Польши должен решаться на уровне Евросоюза.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко и и.о. канцлера Германии Ангела Меркель провели переговоры по миграционному кризису на границе с Польшей. При этом в руководстве Евросоюза отказались вести переговоры с Лукашенко.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:СанкцииБелоруссияЛитва
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