МИД Литвы: Исключение «Белавиа» из санкционного списка не обсуждается

Отмечается,что сообщение было сделано после телефонных переговоров между главой литовского МИД Габриэлюсом Ландсбергисом и его немецким коллегой Хайко Маасом.

«Маас опроверг информацию о том, что Германия обсуждает возможность исключения из санкционного списка компании "Белавиа"» - цитирует сообщение ТАСС. Отмечается, что главы ведомств также пришли к соглашению в том, что миграционный кризис на границе Литвы и Польши должен решаться на уровне Евросоюза.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко и и.о. канцлера Германии Ангела Меркель провели переговоры по миграционному кризису на границе с Польшей. При этом в руководстве Евросоюза отказались вести переговоры с Лукашенко.

